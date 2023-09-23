Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:00

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Андре Онана.
Андре Онана.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Бернли» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет в городе Бернли на стадионе «Терф Мур», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Бернли» — «МЮ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Следить за ключевыми событиями встречи чемпионата Англии можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с одним баллом после пяти туров. «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке с шестью очками.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола прокомментировал победу «Сити» над «Ноттингем Форест»

«Эвертон» на выезде обыграл «Брентфорд»