«Бернли» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет в городе Бернли на стадионе «Терф Мур», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Бернли» — «МЮ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Следить за ключевыми событиями встречи чемпионата Англии можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с одним баллом после пяти туров. «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке с шестью очками.

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