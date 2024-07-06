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Сегодня, 03:35

«Бернли» объявил о назначении Скотта Паркера главным тренером команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Скотт Паркер стал новым главным тренером «Бернли», сообщает пресс-служба клуба.

43-летний англичанин подписал контракт на три года.

Предыдущим главным тренером «Бернли» был Венсан Компани, который после завершения сезона-2023/24 возглавил «Баварию».

Последним местом работы Паркера был «Брюгге». Специалист тренировал бельгийскую команду с декабря 2022 года по март 2023 года.

«Бернли» в сезоне-2023/24 занял 19-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.

Футбол
ФК Бернли
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