«Бернли» объявил о подписании Аарона Рэмси

Полузащитник Аарон Рэмси перешел из «Астон Виллы» в «Бернли». 20-летний англичанин подписал контракт, рассчитанный до 2028 года.

Выпускник академии «Виллы» и игрок юношеской сборной Англии провел прошлый сезон на в аренде в клубах «Норвич» и «Мидлсбро» в чемпионшипе. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.