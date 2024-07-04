Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:13

Бибрас Натхо: «Головин уже может играть в грандах Англии и Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением об экс-одноклубнике по ЦСКА Александре Головине.

«Головин — большой игрок, у него огромный талант. Он проводит отличные годы в «Монако». Думаю, Александр уже может играть в грандах АПЛ и ла лиги. Очень важно делать шаг вперед, верю, у него получится», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В прошедшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Бибрас Натхо
Футбол
0
Читайте также
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Захарова раскритиковала председателя Генассамблеи ООН за высказывания об СВО
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Тен Хаг: «Нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Райя стал полноценным игроком «Арсенала»