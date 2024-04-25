Bild: Роналду диктовал Рангнику свои условия в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду диктовал экс-тренеру английской команды Ральфу Рангнику свои правила игры за клуб, сообщает Bild.

Как отмечает источник, португалец заявил Рангнику, что он должен выходить на поле в четырех из пяти матчей и предоставил австрийскому тренеру выбирать, в какой именно встрече не будет участвовать.

Также Роналду не хотел сидеть на скамейке запасных в тех матчах, где не играет, и поставил тренера перед фактом, что предпочтет остаться дома и посмотреть встречу по телевизору.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Вместе с «красными дьяволами» он стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В конце 2023 года 39-летний португальский футболист присоединился к «Аль-Насру» из Саудовской Аравии.