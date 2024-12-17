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Билялетдинов предположил, с чем связаны проблемы «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Даниил Аршавский
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Российский тренер Ринат Билялетдинов порассуждал о неудачах «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Мы можем только издалека рассуждать, а можно глобально и стратегически пронаблюдать, что после Фергюсона еще не рассеялся шлейф тех времен. Когда он был единоличным лидером в системе «Манчестер Юнайтед». Может быть, проблема «МЮ» в смене. Не дождавшись какого-то результата от одного, меняют тренера, требуется результат как можно быстрее», — цитирует Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

После 16 туров в нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 1 ноября пост главного тренера команды занял Рубен Аморим, под руководством которого команда провела 10 матчей во всех турнирах, одержав 6 побед.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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