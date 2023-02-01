«Блэкберн» одержал победу над «Бирмингемом» в Кубке Англии

Сегодня, 01:24
«Блэкберн» переиграл «Бирмингем» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 1:0. Это была переигровка, так как первая встреча завершилась ничьей (2:2).
В основное время голов забито не было. Победу «Блэкберну» принес автогол защитника Остона Трасти.
В 1/8 финала «Блэкберн» встретится с «Лестером». Матч состоится 1 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования