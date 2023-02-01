«Блэкберн» одержал победу над «Бирмингемом» в Кубке Англии

«Блэкберн» переиграл «Бирмингем» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 1:0. Это была переигровка, так как первая встреча завершилась ничьей (2:2).

В основное время голов забито не было. Победу «Блэкберну» принес автогол защитника Остона Трасти.

В 1/8 финала «Блэкберн» встретится с «Лестером». Матч состоится 1 марта.