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Сегодня, 04:33

«Блэкпул» вылетел из чемпионшипа

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Блэкпул» на своем поле проиграл «Миллуолл» в матче 45-го тура чемпионшипа — 2:3.

В составе гостей дубль оформил Том Брэдшоу, а также реализовал пенальти Зиан Флемминг. У хозяев голы забили Льюис Фиорини и Йейтс Джерри, забивший с пенальти.

«Блэкпул» потерял шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии. У команды 41 очко и она занимает предпоследнее место, а у идущего на 21-й строчке «Хаддерсфилда» — 44. «Миллуол» располагается на 5-й строчке и претендует на попадание в АПЛ через плей-офф.

«Блэкпул» вылетел из чемпионшипа спустя два сезона после возвращения. В сезоне-2010/11 команда играла в АПЛ.

Футбол
ФК Блэкпул
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