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Сегодня, 19:27

Боэли признает ошибки в качестве руководителя «Челси» после неудачного первого сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владелец «Челси» Тодд Боэли признает свои ошибки после неудачного первого сезона на посту руководителя, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Боэли поделился своими мыслями о сезоне клуба во время частной встречи после вылета «синих» из Лиги чемпионов. Он сказал на мероприятии, на котором присутствовали банкиры и деловые партнеры, что были допущены ошибки, но не уточнил какие именно.

Также сообщается, что Боэли сказал игрокам, что положение «Челси» в лиге «позорное», хотя он инвестировал значительные средства с момента вступления в должность. Также владелец «Челси» понимает, что не может позволить себе совершить еще одну ошибку, когда дело дойдет до назначения следующего главного тренера.

Ранее появилась информация, что Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси».

Лондонский клуб с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Daily Mail
Футбол
ФК Челси
Тодд Боэли
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