Болельщик «Тоттенхэма» ударил в спину голкипера «Арсенала»

Сегодня, 22:05
В конце матча 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» между футболистами произошла стычка.
Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл и форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец толкнул англичанина. В конфликт вмешался стюард, который разнял игроков.
После этого Рэмсдэйл наклонился, чтобы поднять с газона бутылку с водой. В этот момент к нему подскочил один из болельщиков и пнул его в спину, после чего убежал.
«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 47 очками, увеличив отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» (39 очков), который свой матч проиграл. «Тоттенхэм» (33 очка) идет на пятой строчке.
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Основные источники исследования