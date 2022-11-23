Болельщики «Манчестер Юнайтед» написали открытое письмо в связи с возможной продажей клуба

23 ноября, 20:33
Болельщики «Манчестер Юнайтед» написали открытое письмо семье Глейзеров, которой принадлежит английский клуб.
23 ноября сообщалось, что планируется продажа команды.
В письме говорится, что новость о продаже клуба фанаты хотели услышать на протяжении 17 последних лет. Также подчеркивается, что «МЮ» нуждается в новых инвестициях.
Болельщики отметили, что любой потенциальный владелец манкунианцев будет внимательно изучен фанатами.
«Вы можете сделать две вещи для своего наследия: первое — поставить интересы футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» выше финансовых интересов продающих акционеров. Наш клуб в данный момент времени больше, чем когда-либо, нуждается в правильном владельце, и приоритетом должно быть это, а не просто самое выгодное предложение и окупаемость для вас.
Во-вторых, мы умоляем вас действовать быстро. В футболе любой вид промедлений или неопределенности губителен. Если вы решили продавать, мы настоятельно призываем вас сделать это быстро, чтобы позволить клубу двигаться дальше без каких-либо задержек", — говорится в заявлении ассоциации MUST.
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