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23 марта, 17:31

Больной раком Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Шведский футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля» на матч с бывшими звездами «Аякса», сообщает сайт мерсисайдцев. Игра состоится на «Энфилде» в Ливерпуле. Начало — 18.00 мск.

11 января специалист рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.

ФК Ливерпуль
Свен-Еран Эрикссон
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