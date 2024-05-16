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Сегодня, 17:39

Большинство клубов АПЛ против отказа от ВАР

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Большинство клубов АПЛ не поддерживает идею отказа от использования системы видеоповторов, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» отправил в АПЛ официальное письмо с запросом на отмену использования видеоповторов.

По информации источника, многие клубы АПЛ согласны с некоторыми доводами «Вулверхэмптона», но не поддерживают возможный отказ от ВАР.

В АПЛ обсудят предложение «Вулверхэмптона» на общем собрании, которое состоится 6 июня.

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