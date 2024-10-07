Бонуччи: «Гвардиола хотел видеть меня в «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о том, что мог в 2016 году оказаться в АПЛ.

«Когда я решил покинуть «Ювентус» в 2017 году, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» хотели меня заполучить. Они отправили свои финансовые предложения, но я хотел остаться в Италии и решил присоединиться к «Милану». Гвардиола уже хотел видеть меня в «Манчестер Сити» летом 2016 года», — приводит слова Бонуччи Sky Sports.

Бонуччи в 2017 году покинул «Ювентус» и перешел в «Милан». Через год защитник вернулся в туринский клуб.