«Арсенал» разгромил «Борнмут», Хаверц забил дебютный гол за лондонский клуб

«Арсенал» на выезде одержал крупную победу над «Борнмутом» в матче 7-го тура АПЛ — 4:0.

У гостей отличились Букайо Сака, Бен Уайт, а также Мартин Эдегор и Кай Хаверц, которые реализовали пенальти. Для Хаверца это дебютный гол за «Арсенал». 24-летний полузащитник в июне перешел в лондонский клуб из «Челси».

После этой встречи «Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. «Борнмут» с 3 очками идет на 18-й позиции.

8 октября «канониры» сыграют с «Манчестер Сити». Клуб из Борнмута днем ранее встретится с «Эвертоном».