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14 сентября, 23:54

«Челси» благодаря голу Нкунку победил «Борнмут»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Хозяева могли открыть счет на 38-й минуте, но Эванилсон не реализовал пенальти.

Победный гол гостей на 86-й минуте забил Кристофер Нкунку. Дебютной голевой передачей отметился Джейдон Санчо.

«Челси» (7 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» (5) идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.

В следующем туре лондонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вест Хэмом». «Борнмут» в этот же день в гостях встретится с «Ливерпулем».

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 22:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:1
Челси

Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси

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