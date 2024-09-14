«Челси» благодаря голу Нкунку победил «Борнмут»

«Челси» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Хозяева могли открыть счет на 38-й минуте, но Эванилсон не реализовал пенальти.

Победный гол гостей на 86-й минуте забил Кристофер Нкунку. Дебютной голевой передачей отметился Джейдон Санчо.

«Челси» (7 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» (5) идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.

В следующем туре лондонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вест Хэмом». «Борнмут» в этот же день в гостях встретится с «Ливерпулем».