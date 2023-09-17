«Челси» не смог обыграть «Борнмут». У Почеттино одна победа в пяти матчах

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии — 0:0.

После пяти туров АПЛ лондонцы набрали 5 очков и расположились на 14-м месте. У подопечных Маурисио Почеттино всего 1 победа в этом сезоне. «Борнмут» (3) расположился строчкой ниже.

24 сентября лондонцы сыграют с «Астон Виллой», «Бонмут» встретится с в этот же день с «Брайтоном»