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Сегодня, 14:30

«Борнмут» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

«Челси» на выезде сыграет против «Борнмута» в чемпионате Англии 17 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Челси».
Фото AFP
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«Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 17 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Виталити» и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
17 сент, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Челси

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Борнмут» — «Челси» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Челси» с четырьмя очками в активе к пятому туру занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» набрал два очка в противостояниях с «Вест Хэмом» (1:1) и «Брентфордом» (2:2) и занимает промежуточное 16-е место по итогам четырех туров.

АПЛ: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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