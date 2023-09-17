«Челси» на выезде сыграет против «Борнмута» в чемпионате Англии 17 сентября

«Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 17 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Виталити» и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Борнмут» — «Челси» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Челси» с четырьмя очками в активе к пятому туру занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» набрал два очка в противостояниях с «Вест Хэмом» (1:1) и «Брентфордом» (2:2) и занимает промежуточное 16-е место по итогам четырех туров.

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