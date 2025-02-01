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Сегодня, 19:57

«Ливерпуль» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Борнмута» в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Виталити».

Дубль в матче оформил Мохамед Салах, для которого эти голы стали 177 и 178 в АПЛ.

У «Борнмута» прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия (7 побед и 4 ничьих). Команда с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» с 56 баллами лидирует в чемпионате страны.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:2
Ливерпуль

В другом матче «Саутгемптон» на выезде обыграл «Ипсвич» — 2:1. За гостей забили Джо Арибо и Пол Онуачу. У хозяев единственный мяч на счету Лиама Делапа.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:2
Саутгемптон
Источник: Таблица АПЛ
1
Мохамед Салах
ФК Борнмут
ФК Ипсвич Таун
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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