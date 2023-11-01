Сегодня, 20:30
«Борнмут» и «Ливерпуль» проведут матч 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября, в среду.
Игра пройдет на стадионе Vitality Stadium в Борнмуте, Англия. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Борнмут» — «Ливерпуль» можно будет в соцсети ВКонтакте.
Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.
Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте