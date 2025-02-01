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«Борнмут» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Борнмут» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Борнмут» сыграет с «Ливерпулем» в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на стадионе «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Борнмут» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Борнмута набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Красные с 53 баллами располагаются на первой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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