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«Борнмут» сыграет с «Ливерпулем» в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на стадионе «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Борнмут» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Команда из Борнмута набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Красные с 53 баллами располагаются на первой строчке премьер-лиги.
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