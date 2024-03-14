Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

14 марта, 00:30

«Борнмут» отыгрался со счета 0:3 и вырвал победу над «Лутоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Борнмут» — «Лутон Таун».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Борнмут» дома обыграл «Лутон Таун» в перенесенном матче 17-го тура АПЛ — 4:3.

Хозяева уступали со счетом 0:3 после первого тайма — за гостей отличились Таит Чонг (9-я минута), Чидози Огбене (31-я) и Росс Баркли (45+1-я).

Во втором тайме «Борнмут» отыгрался благодаря голам Доминика Соланке (50-я), Ильи Забарного (62-я) и Антуана Семеньо (64-я).

Победный гол на 83-й минуте забил Семеньо, оформивший дубль.

«Борнмут» (35 очков) занимает 13-е место в АПЛ. «Лутон» (21) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
13 мар, 22:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
4:3
Лутон Таун

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
Лутон Таун
ФК Борнмут
1
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдегор заявил, что «Арсенал» готов к любому сопернику в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Лутона» Эдвардс прокомментировал поражение против «Борнмута»