Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Борнмут» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Борнмут» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура АПЛ в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Борнмута набрала 49 очков и занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 38 баллами располагаются на 15-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ман. Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Подозреваемого в подрыве генерала Москалика привезли к месту взрыва
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов
Глава оргкомитета блока «Победа» сообщил о задержании в аэропорту Кишинева
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя