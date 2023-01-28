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Сегодня, 01:42

«Борнмут» подписал одноклубника Хайкина

Евгений Козинов
Корреспондент
Антуан Семеньо.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Бристоль Сити» Антуан Семеньо официально перешел в «Борнмут». Сумма трансфера не разглашается. Это третий новичок команды этой зимой.

Контракт с 23-летниим игроком сборной Ганы заключен до июня 2027 года. Также соглашение предусматривает опцию продления еще на сезон.

«Антуан — интересный игрок, за которым мы следили некоторое время. К нему проявляли интерес из других клубов, поэтому мы рады приветствовать его у нас», — отметил исполнительный директор «Борнмута» Нил Блейк.

В этом сезоне Семеньо сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,0 миллиона евро.

25 января «Бристоль» подписал контракт до конца сезона с российским голкипером Никитой Хайкиным.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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