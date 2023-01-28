«Борнмут» подписал одноклубника Хайкина

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Нападающий «Бристоль Сити» Антуан Семеньо официально перешел в «Борнмут». Сумма трансфера не разглашается. Это третий новичок команды этой зимой.
Контракт с 23-летниим игроком сборной Ганы заключен до июня 2027 года. Также соглашение предусматривает опцию продления еще на сезон.
«Антуан — интересный игрок, за которым мы следили некоторое время. К нему проявляли интерес из других клубов, поэтому мы рады приветствовать его у нас», — отметил исполнительный директор «Борнмута» Нил Блейк.
В этом сезоне Семеньо сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,0 миллиона евро.
25 января «Бристоль» подписал контракт до конца сезона с российским голкипером Никитой Хайкиным.
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