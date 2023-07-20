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Сегодня, 10:14

«Борнмут» подписал защитника Керкеза из «АЗ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «АЗ» Милош Керкез стал игроком «Борнмута», сообщается на сайте клуба.

19-летний игрок сборной Венгрии перешел в клуба за нераскрытую сумму после достижения договоренности о долгосрочном контракте.

Ранее СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до лета 2028 года, а сумма трансфера составит 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Керкез провел 52 матча за «АЗ», в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: ФК Борнмут
Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Борнмут
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