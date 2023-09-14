«Борнмут» продлил контракт с Соланке до 2027 года

Форвард «Борнмута» Доминик Соланке продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года.

Соланке выступает за «Борнмут» с января 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 35 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.