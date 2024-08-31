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Сегодня, 19:57

«Борнмут» совершил самый поздний камбэк в истории АПЛ с разницы минус 2 мяча

Матч «Эвертон» — «Борнмут».
Фото Global Look Press
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«Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:2) совершил самый поздний камбэк с разницей мячей -2 в истории турнира.

Гости уступали в счете в 2 мяча до 87-й минуты игры, когда гол забил нападающий Антуан Семеньо. Спустя 5 минут Льюис Кук сравнял счет, а на 6-й добавленной минуте Луис Синистерра забил победный мяч.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:3
Борнмут

По данным Opta Sports, это стало самой поздней волевой победой команды, уступавшей сопернику в 2 гола.

Для «Эвертона» данное поражение стало 3-м подряд на старте сезона.

ФК Борнмут
ФК Эвертон
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