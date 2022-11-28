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Сегодня, 01:35

«Борнмут» утвердил О'Нила на посту главного тренера. Контракт рассчитан на 18 месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
Гэри О&amp;#039;Нил.
Фото ФК «Борнмут».
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Гэри О'Нил был утвержден главным тренером «Борнмута» на постоянной основе, сообщает сайт клуба.

Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано на полтора года и может быть продлено еще на год.

О'Нил вошел в тренерский штаб «Борнмута» в феврале 2021 года. После увольнения Скотта Паркера в августе 2022-го занял пост исполняющего обязанности главного тренера.

При новом тренере «вишенки» одержали четыре победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения, уйдя на связанный с ЧМ-2022 перерыв на 14-м месте в АПЛ (16 очков).

ФК Борнмут
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