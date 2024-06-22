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Сегодня, 12:08

Боссы «МЮ» разозлились на тен Хага за раскрытие подробностей об их переговорах

Виктория Кравченко
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Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно тем, но главный тренер Эрик тен Хаг в интервью рассказал о деталях переговоров о продлении контракта, сообщает The Sun.

По данным источника, специалист сообщил, что представители руководства клуба приехали к нему домой, пока он находился в отпуске на Ибице.

Тен Хаг также рассказал, что клуб вел переговоры с Томасом Тухелем, однако решили продлить контракт с ним.

Соглашение 54-летнего тренера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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