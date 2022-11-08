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Сегодня, 13:55

Боссы «МЮ» считают, что без Роналду позиции тен Хага усилятся

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что нападающий команды Криштиану Роналду покинет клуб зимой. Об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, за счет ухода Роналду руководство клуба планирует усилить позиции главного тренера команды Эрика тен Хага и обеспечить спокойствие в раздевалке. Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» уже ищут нового нападающего.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду провел за английский клуб 16 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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