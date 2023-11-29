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Сегодня, 00:24

Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи: «Месси никогда не был подписан на моего брата»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роберто Гарначо, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, назвал ложью слова экс-игрока манкунианцев Рио Фердинанда об отписке форварда сборной Аргентины Лионеля Месси от его брата.

Ранее Фердинанд заявил, что Месси, по словам Гарначо, отписался от 19-летнего аргентинца, потому что тот предпочитает ему Криштиану Роналду.

«Фейк, Месси никогда не был подписан на него. Хватит придумывать всякую чушь только для того, чтобы вызвать ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими», — написал брат Гарначо в соцсети X.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
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