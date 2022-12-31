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«Арсенал» обыграл «Брайтон» и продлил победную серию в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
31 декабря. «Брайтон» — «Арсенал» — 2:4.
Фото Global Look Press
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«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2. Команда Микеля Артеты одержала пятую победу подряд.

На 2-й минуте встречи Букайо Сака открыл счет. Перед перерывом Мартин Эдегор увеличил преимущество «канониров».

В начале второго тайма Эдди Нкетиа довел счет до крупного. На 65-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч — гол забил японец Каору Митома. Однако Мартинелли почти сразу вернул гостям преимущество в три мяча. Окончательный счет в игре установил 18-летний Эван Фергюсон, спасший «Брайтон» от разгрома.

«Арсенал» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице. «Брайтон», имея 24 очка, идет на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:4
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Микель Артета
0
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