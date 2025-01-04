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Сегодня, 19:00

«Брайтон» — «Арсенал»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Брайтон» и «Арсенал» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Брайтон» и «Арсенал» встретятся в матче английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра будет проходить на «Фалмер Стэдиум» в Брайтоне и начнется в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Брайтон» — «Арсенал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Первая встреча этих команд в АПЛ сезона-2024/25 состоялась в августе в 3-м туре. Тогда соперники не выявили победителя — 1:1.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Арсенал

В 19 турах чемпионата Англии «Брайтон» набрал 27 очков, «Арсенал» — 39. В предыдущих матчах «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), а «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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