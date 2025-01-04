«Брайтон» и «Арсенал» встретятся в матче чемпионата Англии

«Брайтон» и «Арсенал» встретятся в матче английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра будет проходить на «Фалмер Стэдиум» в Брайтоне и начнется в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Брайтон» — «Арсенал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Первая встреча этих команд в АПЛ сезона-2024/25 состоялась в августе в 3-м туре. Тогда соперники не выявили победителя — 1:1.

В 19 турах чемпионата Англии «Брайтон» набрал 27 очков, «Арсенал» — 39. В предыдущих матчах «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), а «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1).