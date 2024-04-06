«Брайтон» и «Арсенал» сыграют в рамках 32-го тура чемпионата Англии в субботу, 6 апреля. Встреча пройдет на стадионе " Falmer Stadium (Брайтон, Англия). Начало — в 19:30 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Смотреть видеотрансляцию встречи «Брайтон» — «Арсенал» можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры 32-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. «Арсенал» идет на 2-м месте в АПЛ, имея в своем активе 68 баллов.