«Челси» Поттера разгромно проиграл «Брайтону». Это первый матч тренера против своего бывшего клуба

Сегодня, 18:55
«Челси» в гостях проиграл «Брайтону» в матче 14-го тура АПЛ — 1:4.
В составе хозяев отметились Лео Троссард и Пасклаь Гросс. Остальные голы были забиты игроками «Челси» в свои ворота.
У «синих» гол на счету Кая Хаверца.
Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.
«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.
«Кристал Пэлас» дома минимально обыграл «Саутгемптон» — 1:0. Гол на счету Одсона Эдуара.
Хозяева с 16 очками поднялись на 10-е место. «Саутгемптон» с 12 очками — на 16-й строчке.
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