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15 мая, 23:53

«Челси» обыграл «Брайтон» и поднялся на шестое место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристофер Нкунку.
Фото Reuters
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«Челси» на выезде победил «Брайтон» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 34-й минуте открыл Коул Палмер. На 64-й минуте преимущество лондонцев удвоил Кристофер Нкунку.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Рис Джеймс.

На 90+8-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Данни Уэлбек.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут», а «Брайтон» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 мая.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:2
Челси

Источник: Таблица АПЛ
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
Коул Палмер
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