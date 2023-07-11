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Сегодня, 00:09

«Брайтон» договорился о переходе 17-летнего румынского вингера Мазилу

Руслан Минаев
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«Брайтон» достиг договоренности о переходе вингера «Фарула» Адриана Мазилу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на румынского журналиста Эмануэля Рошу.

Английский клуб подпишет 17-летнего румына в ближайшее время, но футболист присоединится к клубу только в январе 2024 года.

Действующий контракт игрока с «Фарулом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мазилу в 1,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел за клуб 21 матч, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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