«Брайтон» договорился о переходе 17-летнего румынского вингера Мазилу

«Брайтон» достиг договоренности о переходе вингера «Фарула» Адриана Мазилу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на румынского журналиста Эмануэля Рошу.

Английский клуб подпишет 17-летнего румына в ближайшее время, но футболист присоединится к клубу только в январе 2024 года.

Действующий контракт игрока с «Фарулом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мазилу в 1,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел за клуб 21 матч, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.