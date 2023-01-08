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Сегодня, 23:18

«Брайтон» готов продать Кайседо за 65 миллионов фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Брайтон» понизил до 65 миллионов фунтов стерлингов цену за своего полузащитника Мойсеса Кайседо, утверждает Daily Mirror.

Изначально «Брайтон» установил цену в 85 миллионов, однако сейчас «чайки» дали понять, что готовы довольствоваться 65 миллионами или даже 60 миллионами плюс бонусы.

В текущем сезоне полузащитник в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

Претендентами на Кайседо считаются «Челси», «Ливерпуль», а также «Ньюкасл», чей спортивный директор Дэн Эшуорт и приглашал Мойсеса в «Брайтон» два года назад.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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