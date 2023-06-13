Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:52

«Брайтон» готов заплатить 47 миллионов евро за игрока «Челси» Колвилла

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Брайтон» намерен этим летом приобрести защитника «Челси» Леви Колвилла, который минувший сезон провел в аренде за «чаек», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Брайтон» готов заплатить за футболиста 47 миллионов евро. Однако «Челси» вряд ли согласится на продажу своего воспитанника, которого считает важнейшей частью своего долгосрочного проекта. Соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин кардинально сменил имидж и расстался с шевелюрой
«Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Писториус заявил о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
ТАСС: два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой в ДНР
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хейлунд отреагировал на новость об интересе к нему со стороны «МЮ»