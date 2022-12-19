«Брайтон» хочет продлить контракт с чемпионом мира Мак Аллистером

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил, что клуб обсуждает новый контракт с полузащитником Алексисом Мак Аллистером.

23-летний хавбек сыграл шесть матчей на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, отметившись результативной передачей в финале против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Мы работали над новым контрактом для Алексиса еще до чемпионата мира. Мы несколько раз встречались с отцом Алексиса (Карлосом), который сам играл за сборную Аргентины вместе с Марадоной, так что это великолепная семейная традиция», — цитирует Барбера talkSPORT.

Действующий контракт Мак Аллистера истекает в 2025 году, и стороны уже обсуждают продление сотрудничества.