«Ливерпуль» всухую проиграл «Брайтону»

Сегодня, 19:50
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» в матче 20-го тура АПЛ со счетом 0:3.
Вингер «Брайтона» Соломон Марч оформил дубль в этой встрече. Еще один гол забил Дэнни Уэлбек.
Для «Ливерпуля» это второе поражение подряд в чемпионате Англии после возобновления турнира в 2023 году. Команда опустилась на 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. «Брайтон» поднялся на 7-ю строчку (30 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования