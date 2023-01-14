«Ливерпуль» всухую проиграл «Брайтону»

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» в матче 20-го тура АПЛ со счетом 0:3.

Вингер «Брайтона» Соломон Марч оформил дубль в этой встрече. Еще один гол забил Дэнни Уэлбек.

Для «Ливерпуля» это второе поражение подряд в чемпионате Англии после возобновления турнира в 2023 году. Команда опустилась на 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. «Брайтон» поднялся на 7-ю строчку (30 очков).