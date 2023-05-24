«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Счет открыл полузащитник «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте встречи. Через 13 минут нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо сравнял счет.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.

В заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» 28 мая. «Брайтон» встретится с «Астон Виллой» в этот же день.