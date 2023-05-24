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Англия

24 мая, 23:54

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»

Мария Гусева
«Брайтон» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Счет открыл полузащитник «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте встречи. Через 13 минут нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо сравнял счет.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.

В заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» 28 мая. «Брайтон» встретится с «Астон Виллой» в этот же день.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
24 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Манчестер Сити

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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