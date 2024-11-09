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Сегодня, 22:29

«Манчестер Сити» уступил «Брайтону» и потерпел четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Брайтон» — «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 11-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл форвард «горожан» Эрлин Холанн. Хозяева отыгрались на 78-й минуте, отличился Жоау Педру. Победный мяч «чаек» на 83-й минуте забил Мэтт О'Райли.

«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Брайтон» (19) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Сити

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити

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