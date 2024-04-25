«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» благодаря дублю Фодена

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон» в матче 29-го тура АПЛ — 4:0.

У «горожан» дубль оформил Фил Фоден, по голу забили Кевин де Брейне и Хулиан Альварес. Две результативные передачи сделал Кайл Уокер, для которого ассистентский дубль стал первым в АПЛ.

«Манчестер Сити» одержал 4-ю победу подряд в чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 76 очков и поднялась на второе место в таблице. «Сити», имея один матч в запасе, обошел «Ливерпуль» (74) и отстает от «Арсенала» (77).

«Брайтон» с 44 очками — на 11-й строчке.