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Сегодня, 16:27

«Брайтон» в концовке вырвал победу над «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 2-го тура АПЛ — 1:2.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте, отличился экс-форвард «МЮ» Данни Уэлбек. Гости отыгрались на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло.

На 70-й минуте «Манчестер Юнайтед» мог выйти вперед, но Джошуа Зиркзе из положения вне игры замкнул удар Алехандро Гарначо на линии ворот.

На 90+5-й минуте победу «Брайтону» принес гол Жоау Педро.

В следующем туре «Брайтон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 31 августа. На следующий день «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 14:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
4
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