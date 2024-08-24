«Брайтон» в концовке вырвал победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 2-го тура АПЛ — 1:2.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте, отличился экс-форвард «МЮ» Данни Уэлбек. Гости отыгрались на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло.

На 70-й минуте «Манчестер Юнайтед» мог выйти вперед, но Джошуа Зиркзе из положения вне игры замкнул удар Алехандро Гарначо на линии ворот.

На 90+5-й минуте победу «Брайтону» принес гол Жоау Педро.

В следующем туре «Брайтон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 31 августа. На следующий день «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».