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Сегодня, 19:55

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в заключительном туре АПЛ

Алина Савинова
Игроки «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Брайтоном» в матче 38-го тура АПЛ — 2:0.

Победу «красным дьяволом» принесли голы Диого Далота на 74-й минуте и Расмуса Хойлунда на 88-й.

«МЮ» с 60 очками финишировал на 8-м месте в чемпионате Англии сезона-2023/24. «Брайтон» набрал 48 баллов и занял 11-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

Другой матч дня завершился победой «Ноттингема» над «Бернли» со счетом 2:1. «Ньюкасл» на выезде обыграл «Брентфорд» (4:2). «Лутон» дома проиграл «Фулхэму» (2:4).

«Лутон» (26) занял 18-е место в турнирной таблице, «Бернли» (24) — 19-е. Обе команды вылетели в Чемпионшип по итогам сезона.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:2
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:4
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
2:4
Фулхэм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
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