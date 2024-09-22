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Сегодня, 18:00

«Ноттингем» в меньшинстве сыграл вничью с «Брайтоном»

Алина Савинова
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«Ноттингем» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Голы хозяев забили Джек Хиншелвуд и Дэнни Уэлбек. У гостей забитыми мячами отметились Крис Вуд (с пенальти) и Рамон Соса.

На 83-й минуте Морган Гиббс-Уайт получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тренеру «Ноттингема» Санто Эшпириту была показана красная карточка, он пропустит следующую игру команды в АПЛ против «Фулхэма», которая пройдет 28 сентября.

«Брайтон» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ноттингем» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ноттингем Форест

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