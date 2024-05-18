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Сегодня, 22:44

«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера клуба

Владислав Корегин
Роберто Де Дзерби.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба «Брайтона» сообщила о том, что Роберто Де Дзерби покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона-2023/24.

По информации источника, руководство «чаек» договорилось с 44-летним специалистом о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что в приглашении итальянского тренера заинтересована «Бавария».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

В текущем сезоне «Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 37 матчах.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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