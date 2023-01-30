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Сегодня, 04:58

«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал» за 70 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Мойсес Кайседо.
Фото Global Look Press
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«Брайтон» отклонил второе предложение «Арсенала» по полузащитнику Мойсесу Кайседо, сообщает Sky Sports.

«Чайки» отказались продавать 21-летнего эквадорца за 70 миллионов фунтов. Ранее клуб отклонил предложение в размере 60 миллионов фунтов.

«Брайтон» все еще не намерен расставаться с футболистом, несмотря на то, что сам игрок хочет сменить команду и уйти на повышение.

Кайседо перешел в «Брайтон» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.

В случае, если бы «Брайтон» отпустил Кайседо в «Арсенал» за 70 миллионов фунтов, это стало бы рекордной продажей в истории «чаек».

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