«Брайтон» отказался продавать полузащитника Троссарда в «Тоттенхэм» за 12 миллионов фунтов

«Брайтон» отклонил предложение «Тоттенхэма» в 12 миллионов фунтов стерлингов о покупке полузащитника Леандро Троссарда, утверждает The Athletic.

Троссард не сыграл ни минуты за «Брайтон» после Нового года, что стало следствием его конфликта с главным тренером «чаек» Роберто Де Дзерби.

Агент 28-летнего бельгийца уже заявил, что его клиент не будет подписывать новый контракт и хочет уйти из клуба в январе.

Интерес к Троссарду также приписывают лондонским «Челси» и «Арсеналу».

Контракт полузащитника с «Брайтоном» истекает летом 2023 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.